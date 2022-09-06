online bahis siteleri – Bahis Siteleri Ile Milyonlar Kazanıyorlar » Baykuş Haber

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Üyeliğiniz aktif edildikten sonra belirlemiş olduğunuz kullanıcı adınız ve şifreniz ile üye olduğunuz siteye giriş yapabilirsiniz. Ana sayfada yer alan kategorilerden kaçak bahis sekmesine tıklamanız gerekmektedir. Bu bölümde, hangi takımların müsabakalarının olduğunu ve müsabakaların sonuçlarına verilen oranları inceleyebilirsiniz. Canlı bahis oynamak istediğiniz zaman hesabınıza para yatırarak kupon oluşturmaya başlayabilirsiniz. Yasadışı bahis siteleri, yeni üyelik açan kişilere bonus vererek ve çeşitli avantajlar vaat ederek onları sistem içerisinde tutmaya çalışırlar. Genelde bu siteler zaman geçtikten sonra ödeme yapmamaya başlarlar.

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Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında 682 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Disiplin cezası verilecek fiiller başlıklı 8. Fıkrası uyarınca;meslekten çıkarma cezasınıgerektiren fiiller arasında “Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişki kurmak”. İllegal bahis, sanal bahis ve cezaları hakkında bize ulaşabilirsiniz. Uluslararası kartlı ödeme sistemleri kurallarına göre, kredi kart sahipleri kendi kartlarıyla yapılan işlemlere itiraz etme hakkına sahiptirler.

Zaten yaklaşık 1 buçuk senedir hiç oynamadım, oynamıyorum da zaten. Daha önce karakoldaki ifadede inkar etmiştim, evet hesap bana ait ama paranın aktarıldığını hatırlamıyorum mağdur olduğumu da düşünmüyorum, bu sitelerle de işim olmaz demiştim. Daha önce hiç mahkemeye gitmediğimden işler nasıl ilerler bilmiyorum. Ben bu işlerle uğraşmak istemediğim için “Şikayetçi değilim, bu paranın aktarıldığını hatırlamıyorum, mağdur olduğumu düşünmüyorum, bu sitelerle de işim olmaz” diye ifade verdim.