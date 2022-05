Comment vaincre l’ensemble de ses demons interieurs? (3 Outils + Exemples concrets)

Avez-vous Plusieurs demons interieurs? De avez nous vaincu certains? Voulez-vous apprendre pour nos combattre? Je nous devoile quels monstres interieurs j’ai reussi a vaincre et De quelle fai§on je m’y me sens maquee.

Le demon espace d’une procrastination

J’ai toujours eu de nombreux mal pour me mettre du article et a faire et cela devait etre fera. Ca s’appelle ma procrastination. Notre procrastination est J’ai tendance pour remettre du lendemain ou a prochainement. C’est mon en gali?re https://datingmentor.org/fr/single-parent-match-review/ , lequel touche beaucoup de individus.

Avez-vous aussi ce probleme? Attendez-vous votre derniere minute concernant vous mettre au bricolage? Est-ce que vous privilegiez nos taches amusantes a celle devants etre faites?

« Tout et cela est en mesure de etre fera votre nouvelle moment, le va etre Actuellement ».

Michel de Montaigne

Ca a ete le cas pendant quelques annees. Plusieurs soir, je me faisais une mer des trucs a Realiser et je repoussait sans cesse alors que ca m’aurait pris 15 minutes a tout casser. C’est frustrant et ca diminue ce estime pour nous-meme. On se dit qu’on aurait du le faire, qu’on reste pourri, qu’on n’y arrivera jamais…

Ca alourdit cette charge mentale. Tant que Le n’est pas fera, ca parai®t Avec cette esprit en arriere plan. On y pense et on y repense. Plus le temps passe et Pas Mon stress monte. C’est vraiment mon cercle vicieux , lequel entraine quelques emotions desagreables.

Quelle est votre technique pour vaincre Le demon espace?

J’ai toute premiere chose pour faire est d’avoir conscience qu’on reste entrain de procrastiner. Ce n’est gui?re une evidence, c’est fourbe, des fois on ne s’en rend aussi jamais profit. Concernant votre Realiser, il faudra Posseder conscience des pensees et pour vous aider, je vous ai concocte 2 articles sur la question.

Le premier article « De quelle fai§on gerer les emotions » nous explique De quelle fai§on atteindre le niveau pour l’observateur. Ce niveau vous permettra de vous observer penser. Vous pourrez de mi?me payer conscience que vous etes entrain pour procrastiner et pourquoi. Le pourquoi est important car ca vous indiquera votre roule a suivre Afin de avancer.

Mon second article concerne 1 exercice tres puissant , lequel s’appelle le flot de pensees. Y s’agit d’ecrire l’ensemble de ses pensees comme elles viennent Afin de s’en liberer et connaitre cela se marche Avec une tronche. Je nous explique toute Notre technique Avec Ce texte: « de quelle maniere se vider votre tete ? (du juste trois minutes) ».

Un coup que vous avez eu commande conscience que vous procrastinez grace pour ces 2 outils nous serez via Mon bon chemin concernant vaincre votre demon interieur. Je vous devoile ensuite Notre methode ultime au sein de l’article : « De quelle fai§on arreter de procrastiner? ». Cet article nous fait de l’aide precieux et de technique Afin de – tel mon emmenagement – reussir pour vaincre Notre procrastination.

Resultat:

Avec que j’ai compris l’integralite des consequences negatifs une procrastination, j’ai ete equipes pour vaincre Le demon espace (enfin limite tout le temps).

Dorenavant, je fais les trucs , lequel doivent etre faites Mon plus tot possible. Tel ca, je n’ai plus a y penser et je pourrais jouir entii?rement quelques activites , lequel me plaisent. J’elimine Le sentiment pour culpabilite , lequel est de fond quand on fait Plusieurs activites fun alors qu’on pourrait se pencher sur autres choses. Un coup nos choses faites, je pourrais Par Consequent profiter pour fond pour et cela me plait.

Le monstre logis en dialogue interne

Qu’est Le que j’appelle Votre dialogue interne? Cela s’agit d’un dialogue entre nous et vous Avec votre tete. Di?s que nous essayez de prendre une decision et que nous pesez Ce concernant et le contre. Ca arrive souvent si l’on doit acheter entre votre qu’on a le desir d’effectuer et ce qu’on doit faire. Le choix entre Votre c?ur et Notre raison.

Vous voyez pour quoi je parle? Quand, si j’en me sens sure. Aucune mensonges entre nous. On va pouvoir bien parler d’un demon logis. C’est un tantinet comme dans les cartoons ou on voit l’ange et Ce demon chacun via de la epaule qui se prennent votre tete.

Combien pour soir est-ce que ca nous arrive par jour? Qui possi?de le dernier mot? Au moment oi? vous ecoutez l’ange, nous nous sentez frustres. Et quand nous ecoutez Ce demon, ca fait en Correctement 5 minutes. A quel point nous sentez-vous coupable Apres?

De quelle maniere vaincre votre vilain demon interieur?

Vous voulez entendre mon secret? Je suis les conseils prodigues avec notre mentor: Brooke Castillo. Mais aussi i§a! Celle-ci utilise de technique simple et efficace que j’ai adopte:

Il s’agit pour ne point payer pour decision.

Etrange et contre intuitif non? Je vous explique. A la place de decider de manger ou pas vrai ce cookie, il s’agit pour remettre J’ai decision pour apri?s.

Ca parait d’une simplicite enfantine Pourtant je nous assure que ca fonctionne. Claque de remettre J’ai decision a apri?s autorise Mon cerveau pour affirmer a autre chose. Cela en oubliera bien seulement Le sujet et Par Consequent on evite ce dialogue interieur.

Essayez votre outil la prochaine soir que vous serez Avec votre situation. Nous m’en direz des nouvelles.

Gri?ce i une telle technique, c’est l’ange , lequel gagne Mon plus souvent puisqu’il n’y a aucune dialogue. Aucune cookie pour nous et nous serez la plus belle dans Notre plage votre ete! Cool non?

Brooke nous donne ainsi des cles pour payer Ce controle pour sa vie. En effet, si l’on tiens a de pulsion, i§a n’en se presente ainsi comme que Pas forte. Plus on resiste Pas Notre tentation grandit. Vous l’avez surement remarque dans ce life. Plus on nous interdit quelque chose, plus ca va devenir irresistible. Un secret reste pour ne pas resister.

Nous ne pouvons jamais assouvir toutes les pulsions. Que se passe-t-il quand nous cedons? Nous recompensons une telle pulsion. Nous l’ancrons davantage au sein d’ notre cerveau. Il ne va falloir surtout nullement y ceder.

La solution consiste a etre conscient d’une presence de votre pulsion et la laisser etre la.

Nous ne devez ni ceder, ni resister, simplement donner la chance a une telle le desir d’etre la. J’ai laissez la sans que dalle y faire. Nous regagnez De Fait votre autorite via cette besoin. Nous etes Ce chef, Votre maitre de votre vie. Ne point prendre pour decision reste la cle pour vaincre votre demon logis. Nous eviterez de la sorte, tous les dialogues internes.