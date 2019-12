স্মিথ-লাবুশেন জুটিতে প্রথম দিন অস্ট্রেলিয়ার

MELBOURNE, AUSTRALIA - DECEMBER 26: Marnus Labuschagne of Australia raises his bat after scoring 50 runs during day one of the Second Test match in the series between Australia and New Zealand at Melbourne Cricket Ground on December 26, 2019 in Melbourne, Australia. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

স্মিথ-লাবুশেন জুটিতে প্রথম দিন অস্ট্রেলিয়ার ক্রীড়া ডেস্ক : মেলবোর্নে বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ। প্রথম দিন টস হেরে ব্যাট করতে নেমে মার্নাস লাবুশেন ও স্টিভেন স্মিথের হাফ সেঞ্চুরিতে ৪ উইকেটে ২৫৭ রান সংগ্রহ করে দিনের খেলা শেষ করেছে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া। লাবুশেন ৬৩ রান করে আউট হলেও দিন শেষে ৭৭ রান করে অপরাজিত আছেন স্মিথ। ২৫ রান করে অপরাজিত আছেন হেড। ৪১ করে আউট হন ওপেনার ওয়ার্নার। ম্যাথু ওয়েড করেন ৩৮ রান। কিউই পেসার ট্রেন্ট বোল্ট ১টি, গ্র্যান্ডহোম ২টি, ওয়াগনার ১টি করে উইকেট নেন। অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিংয়ে নেমে ইনিংসের প্রথম ওভারেই উইকেট হারায়। বোল্টের বলে বোল্ড হন বার্নস। এরপর ৬০ রানের জুটি গড়েন ওয়ার্নার ও লাবুশেন। দলীয় ৬১ রানে বিদায় নেন ওয়ার্নার। তারপর স্মিথ ও লাবুশেন জুটি গড়েন ৮৩ রানের। দলের রান যখন ১৪৪ তখন ফিরে যান লাবুশেন। তারপর স্মিথের সঙ্গে যুক্ত হন ওয়েড। দলীয় ২১৬ রানে ওয়েড ফিরে গেলে স্মিথ ও হেড জুটিতে দিন পার করে দেয় অজিরা। সংক্ষিপ্ত স্কোর অস্ট্রেলিয়া ইনিংস: ২৫৭/৪* (৯০ ওভার) (ডেভিড ওয়ার্নার ৪১, জো বার্নস ০, লাবুশেন ৬৩, স্মিথ ৭৭*, ওয়েড ৩৮, হেড ২৫*; বোল্ট ১/৬০, সাউদি ০/৬৩, গ্র্যান্ডহোম ২/৪৮, ওয়াগনার ১/৪০, স্যান্টনার ০/৩৪)। শেয়ার করুনঃ Twitter

Facebook

Google

স্মিথ-লাবুশেন জুটিতে প্রথম দিন অস্ট্রেলিয়ার