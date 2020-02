চাপে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা

POTCHEFSTROOM, SOUTH AFRICA - FEBRUARY 09: Avishek Das of Bangladesh celebrates the wicket of Divyaansh Saxena of India during the ICC U19 Cricket World Cup Super League Final match between India and Bangladesh at JB Marks Oval on February 09, 2020 in Potchefstroom, South Africa. (Photo by Matthew Lewis-ICC/ICC via Getty Images)

চাপে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা ক্রীড়া ডেস্ক : ভারতের দলীয় ৯ রানে প্রথম আঘাতটি এনেছিলেন অভিষেক দাস। ব্যক্তিগত ২ রানে জয়ের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন স্যাক্সেনা। শুরুতে উইকেট হারালেও যশওয়াল ও তিলক ভার্মার ব্যাটে প্রতিরোধ গড়ে তোলে ভারতীয় যুবারা। দুজনে মিলে ৯৪ রানের জুটি গড়েন। ২৯তম ওভারে এই জুটি ভেঙেছেন তানজিম হাসান সাকিব। থার্ডম্যানে দাঁড়িয়ে দারুণ ক্যাচ নিয়েছেন শরিফুল। ফেরার আগে ৩৮ রান করেন তিলক। এরপর ভারতীয় অধিনায়ক গর্গকে দ্রুত ফিরিয়ে দিয়েছেন রাকিবুল হাসান। কাভারে দাঁড়িয়ে থাকা সাকিব সহজেই লুফে নেন ক্যাচটি। ৯ বলে ৭ করেছেন গর্গ। এরপর থেকে চাপেই আছে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ভারতীয় যুবাদের সংগ্রহ ৩৯ ওভারে ৩ উইকেটে ১৫১ রান।আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে রবিবার ফাইনাল ম্যাচে টস হেরে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছে বাংলাদেশ। ভারি বর্ষণের কারণে ফাইনাল ম্যাচটি মাঠে গড়ানো নিয়ে আশঙ্কা জাগলেও ঠিক সময়েই টস করে মাঠে নামে দু’দল। টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় টাইগার অধিনায়ক আকবর আলী। শেয়ার করুনঃ Twitter

