করোনার আশঙ্কায় ট্রাম্প

President Donald Trump talks with reporters during a meeting with Irish Prime Minister Leo Varadkar in the Oval Office of the White House, Thursday, March 15, 2018, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

করোনার আশঙ্কায় ট্রাম্প ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক: করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসার পর মার্কিন কংগ্রেসের আরও যে দুই রিপাবলিকান সদস্য নিজেরাই কোয়ারেন্টাইনে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন, তারা খুব সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং হাত মিলিয়েছেন। এর ফলে ট্রাম্প নিজেও এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সম্প্রতি কনজারভেটিভ পলিটিক্যাল একশন কনফারেন্সে এক রোগীর সংস্পর্শে আসার পর স্বেচ্ছা কোয়ারেন্টাইনে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান ডগ কলিন্স এবং ম্যাট গেইটস। এর মধ্যে ডগ কলিন্সের সঙ্গে গত শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তারা হাতও মিলিয়েছেন। এছাড়া ম্যাট গেইটস গত সোমবার ট্রাম্পের সঙ্গে সফর করেছেন। এর ফলে এই দুইজন আক্রান্ত হয়ে থাকলে ট্রাম্পের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে ফরাসি টিভি চ্যানেল ফ্রান্স-টুয়েন্টিফোর। এর আগে একই কারণে টেক্সাসের সিনেটর টেড ক্রুজ এবং অ্যারিজোনার রিপাবলিকান পল গোসার স্বেচ্ছা কোয়ারেন্টাইনে গেছেন বলে খবর বেরিয়েছে। তবে তাদের সঙ্গে ট্রাম্পের সাক্ষাতের কোনো খবর আসেনি। রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা গোসার রোববার এক বিবৃতিতে বলেন, তার তিনজন স্টাফ মেম্বারসহ তিনি আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে বেশকিছু সময় ছিলেন এবং কয়েকবার হাতও মিলিয়েছেন। এমন খবর শোনার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভীত হয়ে পড়েছেন বলে খবর দিয়েছে সিএনএন। ‘ট্রাম্পের আতঙ্কিত চেহারা প্রদর্শন করে যে, কোনো আমেরিকান করোনভাইরাস ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়’ এমন শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সিএনএন। তবে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের করোনাভাইরাস পরীক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। শেয়ার করুনঃ Twitter

Facebook

Google

করোনার আশঙ্কায় ট্রাম্প